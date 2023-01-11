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Кучеров набрал 4 очка 2-й раз в сезоне, сделав дубль и став 1-й звездой матча с «Коламбусом». У него 59 баллов в 39 играх

Кучеров набрал 4 очка 2-й раз в сезоне, сделав дубль и став 1-й звездой матча с «Коламбусом». У него 59 баллов в 39 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль, отдал 2 голевые передачи в матче с «Коламбусом» (6:3) и был признан первой звездой.

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