Минобороны: Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ для поддержки группировки «Юг»

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт украинской армии в зоне проведения специальной военной операции для поддержки российской группировки войск «Юг», сообщили в Министерстве обороны России.
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