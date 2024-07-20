Александр Бастрыкин направил в Госдуму инициативы по ужесточению миграционной политики

виктор черкашин С Николаем согласен.Думу пора приводить к общему знаменателю,а значит дорогу ребятам после фронта.То есть фронтовикам. И будет как было в45-47 годах.А то в думе развелось много умных

Семен Борисов Большинство в Госдуре у "Едросов",а среди них повально олигархи бизнесмены широкого профиля,которым нужна дешёвая рабсила,вот и заполняют Россию бесправными кишлачниками!Поэтому нужно начинать с чистки депутатов,потому как оппозиции численность "Едросов" в принятии решений не победить!А они так и будут вредить России в угоду себе!!!