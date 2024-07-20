Напомним: согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона "О Следственном комитете РФ", руководитель СКР вправе разрабатывать предложения о совершенствовании законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности ведомства.
Александр Бастрыкин направил в Госдуму инициативы по ужесточению миграционной политики
Комментарии
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виктор черкашин
С Николаем согласен.Думу пора приводить к общему знаменателю,а значит дорогу ребятам после фронта.То есть фронтовикам. И будет как было в45-47 годах.А то в думе развелось много умных
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6 час.
Семен Борисов
Большинство в Госдуре у "Едросов",а среди них повально олигархи бизнесмены широкого профиля,которым нужна дешёвая рабсила,вот и заполняют Россию бесправными кишлачниками!Поэтому нужно начинать с чистки депутатов,потому как оппозиции численность "Едросов" в принятии решений не победить!А они так и будут вредить России в угоду себе!!!
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4 час.
Игорь Василевский
225 долларовых миллионера и 2 миллиардера. Но вы не правы - они денно и нощно думают о народе. Как бы еше за его счет свои счета пополнить. Заграничные.
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3 час.
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