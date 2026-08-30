Сочный без пропитки! Простой и вкусный торт «Три стакана» — готовлю на кефире без весов и миксера

Когда хочется домашнего шоколадного торта, но нет желания возиться с весами и сложным кремом, этот вариант очень выручает.
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