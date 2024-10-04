TrueTrophies: Анонс Ghost of Yotei значительно повысил интерес к Ghost of Tsushima на PlayStation 5 и Play...

TrueTrophies: Анонс Ghost of Yotei значительно повысил интерес к Ghost of Tsushima на PlayStation 5 и PlayStation 4Анонс Ghost of Yotei значительно увеличил количество игроков в Ghost of Tsushima на PlayStation 5 и PlayStation 4.
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