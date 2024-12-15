Пожар произошел на крупном предприятии в Ленинградской области

МЧС России Пожар произошел 15 декабря на крупном предприятии в Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, огонь охватил АО «Предприятие Гальваник», находящегося в Новодевяткинском сельском поселении Всеволожского района.
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