Авианосцы США превратились в комплект удобных мишеней для Китая и России

Возможности искусственного интеллекта, современных противокорабельных ракет и систем ПВО обнуляют миллиардные расходы на «плавучие авиабазы» Виталий Орлов Фото: Keystone Press Agency/ Global look Press Непонятная и нелогичная военная стратегия США последних десятилетий, а если быть предельно точным, то полное отсутствие какой-либо стратегии, привела к тому, что к моменту разрушения однополярного мира «властелин глобуса» оказался не готов противостоять своим главным противникам, которых сам же и назначил, — России и Китаю.