Госсовет Крыма передал МИД РФ материалы по энергетической и водной блокаде республики

Материалы, собранные рабочей группой Государственного Совета Республики Крым по фактам энергетической и водной блокад полуострова со стороны преступной Украины, а также решения Верховного и Арбитражного судов республики по удовлетворению соответствующих исков властей Крыма и Общественной палаты, переданы в МИД России.