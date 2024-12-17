Кто такой генерал Игорь Кириллов, погибший при взрыве в Москве, и чем он известен?

В 2023 году генерал-лейтенант проводил брифинги Минобороны РФ, на которых рассказывал о готовящихся терактах на территории России В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.