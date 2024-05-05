В Ленинградской области на Пасху спасли детеныша тюленя

Его доставили из поселка Паша в Волховском районе Детеныша тюленя спасли в Ленинградской области и направили в Центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети «ВКонтакте».