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Петербургский дневник

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В Ленинградской области на Пасху спасли детеныша тюленя

В Ленинградской области на Пасху спасли детеныша тюленя

Его доставили из поселка Паша в Волховском районе Детеныша тюленя спасли в Ленинградской области и направили в Центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети «ВКонтакте».

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