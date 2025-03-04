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Отсидевший по делу о торговле оружия «русский Стивен Хокинг» умер в Подмосковье

Отсидевший по делу о торговле оружия «русский Стивен Хокинг» умер в Подмосковье

Инвалид с вывернутыми суставами скончался после освобождения из тюрьмы в июле 2024 года.В Подмосковье скончался известный экс-заключённый «с вывернутыми суставами», которого называют «русским Стивеном Хокингом».

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