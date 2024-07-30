Слабый оптимизм инвесторов США в понедельник связан с важными новостями в середине недели

Американский фондовый рынок завершил торги понедельника разнонаправленно. Инвесторы готовятся к насыщенной неделе, которая принесет череду отчетов крупных компаний и ключевое решение Федеральной резервной системы по процентной ставке.
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