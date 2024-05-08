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Остин Риверс: «Майами» попытается осуществить что-то серьезное в межсезонье»

«Майами» попытается осуществить что-то серьезное в межсезонье, этот клуб нацелится на кого-то. Мне сложно представить, что они вернутся с тем же составом в следующем сезоне, считая, что этого достаточно», – считает эксперт ESPN.

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