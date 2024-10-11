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Учёные разработали новую версию оптических атомных часов с улучшенной точностью при помощи квантовой запутанности

Учёные разработали новую версию оптических атомных часов с улучшенной точностью при помощи квантовой запутанности

Учёные из Университета Колорадо в Боулдере и Национального института стандартов и технологий (NIST) достигли прорыва в области квантовой физики, создав новые оптические атомные часы, которые потенциально могут превзойти текущие стандарты точности времени.

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