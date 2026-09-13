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Сикорский: Польша уничтожит вторую половину российских НПЗ за шесть недель

Сикорский: Польша уничтожит вторую половину российских НПЗ за шесть недель

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 13 сентября на ежегодной русофобской конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве сделал громкое заявление.

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