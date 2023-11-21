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Этот таинственный мир

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Самый громкий звук в мире

Самый громкий звук в мире

Самый громкий звук в мире. Когда в 1883 году произошло извержение вулкана Кракатау, звук взрыва был настолько мощным, что разорвал барабанные перепонки людей, находившихся на расстоянии 65 км, четыре раза обогнул земной шар и был отчетливо слышен на расстоянии 5 тыс.

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