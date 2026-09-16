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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Федотов об уходе от Тутберидзе: «Сказали, что если Арсений не остается, то ты тоже не останешься. Было обидно в тот момент»

Фигурист Артем Федотов рассказал, что тренерский штаб Этери Тутберидзе отказался с ним работать.  Федотов покинул группу Тутберидзе после того, как оттуда ушел его старший брат Арсений .

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