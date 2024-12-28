Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования распахнул двери для детей

В день открытых дверей, приуроченный к празднованию Дня спасателя Российской Федерации, традиционно гостями Центра стали учащиеся школ Республики Армения и ребята из общественно-патриотического движения «Юные друзья пограничников» при Пограничном управлении ФСБ России в Республике Армения.