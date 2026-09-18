Шура и его миллионные хоромы: как певец собрал целую империю из элитной недвижимости

Когда речь заходит о Шуре, в голове сразу вспыхивают яркие сценические образы, неиссякаемая энергия и те самые хиты, под которые хочется танцевать до утра.
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