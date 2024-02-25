Нейросеть показала портрет нижегородца, страдающего ВИЧ-инфекцией

Нейросеть показала, как выглядит нижегородец, болеющий ВИЧ. Об этом рассказал «Стационар.Пресс». Нейросеть проанализировала данные соцопроса и исследований Нижегородского областного центра по борьбе со СПИД, представив портрет нижегородца с ВИЧ-инфекцией.