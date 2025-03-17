Коммунальщики отчитались об уборке улиц Архангельска

Работы по зимнему содержанию дорог продолжаются, отметили в городской администрации.В период с 10 по 16 марта специалисты Архангельского производственного участка занимались уборкой снега и устранением скользкости на дорогах и тротуарах, а также вывозом снежных масс на полигон.