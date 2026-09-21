Дрон «Молния» доставил разведчикам еду и воду на боевые посты

Беспилотник «Молния» доставил разведчикам еду, воду, средства связи и аккумуляторы на боевые посты. О применении дрона для снабжения военнослужащих рассказала в своем сюжете корреспондент Zvezdanews Варвара Шрадер.
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