Видео с передовой: бойцы СВО поблагодарили ребят центра «Черноморец» за письма

Фото: пресс-служба Общественной палаты РТ Полторы тысячи писем детей из Республиканского центра «Черноморец», переданных директором центра Евгением Ветровым в Общественной палате Татарстана участникам специальной военной операции, дошли до адресатов.
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