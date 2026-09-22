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Татар-информ

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Видео с передовой: бойцы СВО поблагодарили ребят центра «Черноморец» за письма

Видео с передовой: бойцы СВО поблагодарили ребят центра «Черноморец» за письма

Фото: пресс-служба Общественной палаты РТ Полторы тысячи писем детей из Республиканского центра «Черноморец», переданных директором центра Евгением Ветровым в Общественной палате Татарстана участникам специальной военной операции, дошли до адресатов.

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