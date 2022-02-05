Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 5 февраля

5 февраля, казахстанские спортсмены поборются за первые медали на Олимпийских играх в Пекине. Медали будут разыграны в лыжных гонках у женщин, в скиатлоне — 7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем.
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