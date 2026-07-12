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«Страшно далеки от народа». Пара слов о «выходном пособии» депутатам Госдумы

«Страшно далеки от народа». Пара слов о «выходном пособии» депутатам Госдумы

С некоторых пор ленты новостей российских агентств превратились в хроники военного времени. Именно военного, о чём, после недавнего признания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, снявшего негласный запрет на право россиян называть вещи своими именами, по крайней мере, в части СВО, можно уже говорить совершенно открыто.

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Комментарии
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г
галина
Им вообще не за что платить такие деньги.
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4 н.
Alex Zim
Самым справедливым было бы установить Депутатам среднюю по стране заработную плату плюс нормальные, социально обоснованные, доплаты плюс жилье строго без приватизации.
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4 н.