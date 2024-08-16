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Губернатор Кобзев: один пилот погиб в результате крушения Ту-22М3 под Иркутском

Губернатор Кобзев: один пилот погиб в результате крушения Ту-22М3 под Иркутском

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в пятницу, 16 августа, о гибели одного пилота в результате крушения военного самолёта ТУ-22М3, которое произошло в четверг недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе региона.

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