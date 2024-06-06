Двух погибших на СВО бойцов похоронят в Карелии

6 и 7 июня в районах республики будут хоронить павших бойцов В Карелии простятся с погибшими в ходе специальной военной операции Алексеем Васильевым из Сегежского района и Михаилом Чертищевым из Кемского района.
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