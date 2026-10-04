Французы вышли на митинг с требованием прекратить помощь Киеву

Во Франции прошла демонстрация против оказания военной и финансовой помощи Украине, а также за выход Франции из Евросоюза и НАТО.
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