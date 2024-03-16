Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша «Миллион призов»

Первый из трёх розыгрышей акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» завершился в Москве. Участниками розыгрыша стали те, кто проголосовал на выборах президента России онлайн или с использованием терминалов 15 марта.
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