«Экипаж прощается и желает хорошего полёта»: как Трамп продаёт Европе незалежный неликвид Ирина ВальковаПрезидент США Дональд Трамп давно заявил, что Украина для США — это не стратегический актив, а скорее «неликвид», от которого нужно срочно избавиться.