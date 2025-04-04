«Экипаж прощается и желает хорошего полёта»: как Трамп продаёт Европе незалежный неликвид Ирина ВальковаПрезидент США Дональд Трамп давно заявил, что Украина для США — это не стратегический актив, а скорее «неликвид», от которого нужно срочно избавиться.
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