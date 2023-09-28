Toyota расширяется: компания построит третий завод мощностью 200 000 машин в Индии

Toyota Motor планирует построить третий автомобильный завод в Индии, расширяя производственные мощности в стране впервые за более чем десятилетие благодаря партнерству с Suzuki Motor, о чем сообщили Reuter сразу два источника.
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