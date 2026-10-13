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Соцфонд: в ноябре досрочно выплатят все виды пенсий

Соцфонд: в ноябре досрочно выплатят все виды пенсий

Из-за Дня народного единства все виды пенсий выплатят досрочно, заявили РИА Новости в Соцфонде РФ.В ведомстве уточнили, что досрочная выплата распространится на страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.

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