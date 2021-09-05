"Мы не овцы". О чём не успела сказать Мария Шукшина

Максим ТришинПолитика"Мы не овцы". О чём не успела сказать Мария ШукшинаОчередной выпуск программы "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько начал с этого резонансного заявления.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСаша НиколаевДа к власти оная двигает..) депутатиком -пристроиться, при ком нибудь..)А чего же-мадамка не поднимала тему -раньше?? Когда загоняли -культуру в эдакие дебри и с помощью таких же-актериков, коих развелось на сей день немеряно..))Комментировать
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