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"Мы не овцы". О чём не успела сказать Мария Шукшина

"Мы не овцы". О чём не успела сказать Мария Шукшина

Очередной выпуск программы "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько начал с этого резонансного заявления.

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Саша Николаев
Да к власти оная двигает..) депутатиком -пристроиться, при ком нибудь..)А чего же-мадамка не поднимала тему -раньше?? Когда загоняли -культуру в эдакие дебри и с помощью таких же-актериков, коих развелось на сей день немеряно..))

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