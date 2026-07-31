Завершилась программа «Руководитель в сфере образования: инструменты эффективного управления»

В Екатеринбурге 31 июля завершился четвертый, заключительный модуль дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Руководитель в сфере образования: инструменты эффективного управления».
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