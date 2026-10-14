Crypto Council for Innovation (CCI) и Blockchain Association (BA) заявили, что присоединятся к Digital Chamber и другим организациям, чтобы добиться рассмотрения судом по существу иска, касающегося налога на цифровые активы в штате Иллинойс, вступление которого в силу запланировано на 2027 год.
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