Город в синей зоне: синоптики прогнозируют в Омске более прохладный, чем обычно, сентябрь. Но разница с традиционной среднемесячной температурой будет незначительной.
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Город в синей зоне: синоптики прогнозируют в Омске более прохладный, чем обычно, сентябрь. Но разница с традиционной среднемесячной температурой будет незначительной.