Почему ураганы никогда не пересекают экватор, словно там невидимая стена: видео

Ловчий

Все очень просто. Это так же как и воронка воды вращается в одну сторону и соответственно в другую сторону на другой стороне экватора. Как только аоздушная воронка натыкается на экватор она тут же должна перестроить на вращение в другую сторону,но этого не происходит так как вся энергия тратиться ровно на торможение этой самой воронки и она затихает. Иным словом "разбивается о невидимую стену