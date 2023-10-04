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TRENDYMEN

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Почему ураганы никогда не пересекают экватор, словно там невидимая стена: видео

Почему ураганы никогда не пересекают экватор, словно там невидимая стена: видео

Скорость тропических ураганов достигает 220 километров в час. Штормы проносятся через океаны, не останавливаясь нигде — кроме экватора.

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Комментарии
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Ловчий
Все очень просто. Это так же как и воронка воды вращается в одну сторону и соответственно в другую сторону на другой стороне экватора. Как только аоздушная воронка натыкается на экватор она тут же должна перестроить на вращение в другую сторону,но этого не происходит так как вся энергия тратиться ровно на торможение этой самой воронки и она затихает. Иным словом &quot;разбивается о невидимую стену
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17 час.
Элеонора Коган
Интересное открытие.
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7 час.

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