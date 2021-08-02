Закон и Порядок

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Крупный американский бизнес предал интересы ЛГБТ

Крупный американский бизнес предал интересы ЛГБТ

Принято считать, что права секс-меньшинств в США отстаивают не только политики, но и крупнейшие корпорации Со стороны Google, Walmart, Ford и других подобных структур делаются заявления в поддержку ЛГБТ, выпускаются радужные значки и игрушки.

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