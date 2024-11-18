Назван срок появления в Москве сугробов

В Москве к концу недели ожидаются устойчивый снежный покров и гололедица. Об этом пишут «Известия». Специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала изданию, что в субботу уже будет идти мокрый снег, местами сильный.
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