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Назван срок появления в Москве сугробов

Назван срок появления в Москве сугробов

В Москве к концу недели ожидаются устойчивый снежный покров и гололедица. Об этом пишут «Известия». Специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала изданию, что в субботу уже будет идти мокрый снег, местами сильный.

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