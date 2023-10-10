«Москва в огне»: инфляция и рост цен беспокоят горожан Елена ГалицкаяНа этой неделе многих москвичей встревожило подорожание бензина, и это стало лишь вершиной айсберга во всплывшей проблеме инфляции и роста цен в столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии