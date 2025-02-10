Ученые запустят на орбиту прибор для изучения зародышей солнечных вспышек

Ученые из Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) разработали прибор, который поможет изучать Солнце с борта Международную космическую станцию (МКС) в терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения.
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