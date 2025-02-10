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Ученые запустят на орбиту прибор для изучения зародышей солнечных вспышек

Ученые запустят на орбиту прибор для изучения зародышей солнечных вспышек

Ученые из Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) разработали прибор, который поможет изучать Солнце с борта Международную космическую станцию (МКС) в терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения.

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