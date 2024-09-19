Певица Mary Gu официально вышла замуж за бойфренда Анатолия Борисова, музыканта группы WildWays! Предложение руки и сердца Мария получила от своего жениха в Париже в весьма романтичной обстановке.
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Певица Mary Gu официально вышла замуж за бойфренда Анатолия Борисова, музыканта группы WildWays! Предложение руки и сердца Мария получила от своего жениха в Париже в весьма романтичной обстановке.