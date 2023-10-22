RUSI: Украину ждет суровая зима из-за ударов по инфраструктуре

Global Look Press/Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency Научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг предупредил, что Украине стоит готовиться к суровой зиме.
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