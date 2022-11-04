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Ротенберг поздравил с Днем народного единства: «Хоккей – один из тех видов спорта, которые по-настоящему объединяют Россию»

Ротенберг поздравил с Днем народного единства: «Хоккей – один из тех видов спорта, которые по-настоящему объединяют Россию»

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем народного единства.  «4 ноября в нашей стране отмечают День народного единства Хоккей – один из тех видов спорта, которые по-настоящему объединяют Россию.

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