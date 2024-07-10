Медведев считает, что инженеры не должны зарабатывать меньше курьеров

В России существует проблема неравенства между доходами работников разных профессий. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что инженер должен получать не меньше, чем курьер.
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