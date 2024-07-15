Экс-глава курганского города Щучье Панфилов скоропостижно скончался в Челябинске. Фото

Бывший глава администрации города Щучье (Курганская область) Илья Панфилов умер на 52-м году жизни. Героя России, работавшего на заводе по уничтожению химического оружия, а затем в мэрии Щучья, похоронят в Челябинске.
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