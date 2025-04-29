Wall Street Journal: пошлины Трампа стали «настоящим подарком» для Си Цзиньпина

Пошлины, введенные американским лидером Дональдом Трампом, стали «настоящим подарком» для председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, поскольку из-за них мировая уверенность в надежности Соединенных Штатов пошатнулась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии