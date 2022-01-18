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Координатор от ОБСЕ подтвердила готовность новых КПП в ЛНР и ужаснулась от обстрелов школы

Координатор от ОБСЕ подтвердила готовность новых КПП в ЛНР и ужаснулась от обстрелов школы

Координатор от ОБСЕ рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы Шарлотта Реландер в ходе своего визита в ЛНР осмотрела построенные в 2020 году контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) ЛНР "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое".

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