Координатор от ОБСЕ подтвердила готовность новых КПП в ЛНР и ужаснулась от обстрелов школы

Координатор от ОБСЕ рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы Шарлотта Реландер в ходе своего визита в ЛНР осмотрела построенные в 2020 году контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) ЛНР "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое".