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Мишустин призвал сделать отечественные машины доступнее для россиян

Мишустин призвал сделать отечественные машины доступнее для россиян

Правительство России утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности Российский авторынок необходимо обеспечить современными отечественными машинами, стоимость которых будет доступна широкому кругу покупателей.

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