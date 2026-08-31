Мишустин призвал сделать отечественные машины доступнее для россиян

Правительство России утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности Российский авторынок необходимо обеспечить современными отечественными машинами, стоимость которых будет доступна широкому кругу покупателей.
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