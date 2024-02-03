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Звезда сериала «Спасатели Малибу» заявила, что грудные имплантаты мешают диагностировать рак

Звезда сериала «Спасатели Малибу» заявила, что грудные имплантаты мешают диагностировать рак

Знаменитая актриса Николь Эггерт, известная своей ролью в «Спасателях Малибу», откровенно рассказала о своем глубоком раскаянии в том, что поддалась уговорам по увеличению груди.

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